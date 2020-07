Inter-Torino: le formazioni ufficiali (Di lunedì 13 luglio 2020) L'Inter cerca di recuperare terreno nei confronti di Lazio e Atalanta. La crisi dei biancocelesti e il passo falso dei nerazzurri contro la Juventus permettono agli uomini di Antonio Conte di rimettere nel mirino il secondo posto in classifica. Prima però bisognerà superare l'ostacolo Torino, con i granata impegnati nella lotta salvezza. La squadra di Moreno Longo cerca punti preziosi per tenere lontano la rimonta di Genoa e Lecce dalla zona più pericolosa.caption id="attachment 924309" align="alignnone" width="1024" Longo (Getty Images)/captionLE formazioni ufficialiAntonio Conte e Moreno Longo scelgono le loro formazioni:Inter (3-4-1-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Brozovic, Gagliardini, Young; Borja Valero; Sanchez, ... Leggi su itasportpress

