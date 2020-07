Insulti razzisti Zaha, arrivano i primi provvedimenti: arrestato un ragazzino di 12 anni! (Di lunedì 13 luglio 2020) arrestato un ragazzino di… 12 anni! C’è anche lui tra i tifosi dell’Aston Villa che hanno attaccato il calciatore del Crystal Palace Wilfried Zaha con Insulti razzisti dopo la partita tra la squadra di Bimingham e i londinesi. E’ stato lo stesso centravanti a postare su Twitter i messaggi xenofobi ricevuti, accompagnati da: “Questo il risveglio”. La polizia postale ha aperto un’indagine risalendo al ragazzino, giovanissimo tifoso dell’Aston Villa. Il club ha fatto sapere che lo squalificherà a vita e non potrà più entrare allo stadio.L'articolo Insulti razzisti Zaha, arrivano i primi ... Leggi su calcioweb.eu

