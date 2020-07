Il Real Madrid vince 1-2 contro il Granada. Blancos ancora a +4 sul Barcellona (Di lunedì 13 luglio 2020) Si è conclusa la trentaseiesima giornata della Liga. Il Real Madrid, ha battuto in trasferta il Granada grazie alle reti di Mendy e Benzema arrivate rispettivamente al minuto 10′ e 16′. A nulla è valso nella ripresa il gol di Machis per il Granada al minuto 50′. I Blancos salgono a quota 83 e mantengono quattro punti di vantaggio sul Barcellona secondo in classifica. L'articolo Il Real Madrid vince 1-2 contro il Granada. Blancos ancora a +4 sul Barcellona proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

tancredipalmeri : La Juventus non prendeva 4 gol da quelli del Real Madrid in finale di Champions nel 2017 - OptaPaolo : 6/6 - L’#Atalanta è una delle tre squadre dei cinque maggiori campionati europei che le ha vinto tutte le partite d… - bbchausa : Real Madrid ta ci wasa 350 tare da Marcelo - Noovyis : (Il Real Madrid vince 1-2 contro il Granada. Blancos ancora a +4 sul Barcellona) Playhitmusic - - Madrid13Real7 : @DeBrruyne @gameandmusicfan @ESPNFC Yeah but Last 20 years Real Madrid 7 UCL Barcelona 4 UCL EPL 4 UCL Sevil… -