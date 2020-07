Hyper Scape, il battle royale di Ubisoft, arriverà su Xbox One e PS4 quest'estate (Di lunedì 13 luglio 2020) Ubisoft ha dedicato una parte della presentazione di Ubisoft Forward a parlare del suo nuovo battle royale fantascientifico, Hyper Scape. Mentre la società non ha ancora confermato una data di rilascio, ha annunciato la disponibilità per tutti di una open beta su PC.La beta di Hyper Scape aspetta tutti i giocatori su PC che vogliono provare questo nuovo battle royale. E' possibile scaricare e provare subito la beta gratuitamente visitando il negozio Uplay di Ubisoft. In concomitanza con il lancio dell'open beta, Ubisoft ha introdotto una nuova arma nel gioco: l'Arpy, un SMG che l'editore afferma "eccelle nel combattimento ravvicinato". Un nuovo hack, ... Leggi su eurogamer

