Formula 1, Michael Masi fa chiarezza: “vi spiego perché non abbiamo penalizzato Leclerc per il crash con Vettel” (Di lunedì 13 luglio 2020) L’incidente avvenuto subito dopo il via del GP di Stiria tra Vettel e Leclerc è stato notato dai Commissari di Gara che, dopo una veloce valutazione, hanno deciso di non intervenire in merito, evitando dunque penalità nei confronti del monegasco. Peter Fox/Getty ImagesUna decisione che ha provato a spiegare Michael Masi: “gli stewards hanno esaminato subito l’incidente e hanno stabilito che non meritava ulteriori indagini” le parole del Direttore di Gara. “Penso che inevitabilmente abbia influito il fatto che si trattava di uno scontro tra compagni di squadra, ma non so fino a che punto questo sia stato un fattore determinante nella decisione. Nel corso degli ultimi anni abbiamo anche visto penalità nel caso di incidenti tra macchine dello stesso team, ... Leggi su sportfair

sportli26181512 : Formula 1: Hamilton, pugno alzato sul podio contro razzismo nel GP Austria (Stiria). FOTO: Lewis Hamilton ha conqui… - gaetanomenna85 : Ottantacinque vittorie in Formula uno per Lewis Hamilton-6 da Michael Schumacher. - Toki_79 : Saranno almeno 15 anni che non guardo più una gara di Formula 1. Dai tempi di Michael Schumacher. Non mi appassion… - EprixFormulaE : Alejandro Agag in videoconferenza con Arnon De Mello, Al Guido, Michael Broughton e Joe De Sena infervora gli animi… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #F1 2020, la versione Deluxe del videogame ufficiale dedicata a Michael Schumacher #F1 @Formula1game @pastu_jami22 https:/… -