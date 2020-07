Fmi, Pil dell’Ue al -9,3 per cento nel 2020 (Di lunedì 13 luglio 2020) Fmi, le stime sul Pil dell’Ue: -9,3 per cento nel 2020, poi un balzo in avanti nel 2021. Si tornerà ai livelli pre-coronavirus solo nel 2022. Fmi, il Fondo Monetario Internazionale, prevede che il Pil dell’Ue farà registrare un calo del 9,3% nel 2020. Nel 2021 ci sarà invece una crescita del 5,7%. Secondo le previsioni, il Pil tornerà ai livelli del 2019, quindi pre-coronavirus, solo nel 2022. Fmi, le stime sul pil Ue Fmi evidenzia, nelle sue stime sul Pil, come per alcuni Paesi la via del recupero sarà evidentemente più lunga e complessa. Ad essere svantaggiati saranno gli Stati più colpiti dal coronavirus – e quindi dalla conseguente crisi economica – e quelli con un debito pubblico elevato. Come prevedibile quindi, la ripresa non sarà ... Leggi su newsmondo

