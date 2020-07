DMax la programmazione WWE in esclusiva dal 13 luglio 2020 (Di lunedì 13 luglio 2020) La programmazione settimanale di punta della WWE sarà disponibile in esclusiva per l’Italia sul canale televisivo in chiaro DMax (canale 52) e sulla piattaforma streaming pay del gruppo Discovery, DPlay Plus.DMax la programmazione WWE oggi Raw e SmackDownRiflettori puntati sull'esordio televisivo di lunedì 13 e martedì 14 luglio alle 23:15 su DMax.Qui gli appassionati di WWE potranno vedere una versione di due ore di Raw e SmackDown con il commento italiano degli “assi” del microfono Luca Franchini e Michele Posa.Ogni lunedì sera Raw (in replica il sabato alle 10:30) e ogni martedì sera SmackDown (in replica domenica alle 10:30).Mentre gli highlights di NXT sono in onda il sabato alle 12:30 (in replica la ... Leggi su maridacaterini

Dtti_digitale : #DMAX presenta la “WWE” in esclusiva per l’Italia: La #programmazione settimanale di punta… -

Ultime Notizie dalla rete : DMax programmazione Il wrestling WWE debutta su DMax, i primi appuntamenti lunedì 13 e martedì 14 luglio Dituttounpop WWE RAW, Smackdown e NXT in italiano su DMAX con Franchini e Posa

La programmazione settimanale di punta della WWE sarà disponibile in esclusiva per l’Italia sul canale televisivo in chiaro DMAX (canale 52 DTT, in HD su Sky canale 170 e su Tivùsat canale 28) e sulla ...

Il wrestling WWE debutta su DMax, i primi appuntamenti lunedì 13 e martedì 14 luglio

Su DMax inizia la programmazione della WWE con i commentatori Luca Franchini e Michele Posa. DMax il canale 52 del digitale terrestre ma anche presente su Sky al canale 170 e 171 con la versione +1, è ...

La programmazione settimanale di punta della WWE sarà disponibile in esclusiva per l’Italia sul canale televisivo in chiaro DMAX (canale 52 DTT, in HD su Sky canale 170 e su Tivùsat canale 28) e sulla ...Su DMax inizia la programmazione della WWE con i commentatori Luca Franchini e Michele Posa. DMax il canale 52 del digitale terrestre ma anche presente su Sky al canale 170 e 171 con la versione +1, è ...