Demi Moore irriconoscibile a 57 anni: ginocchia rifatte e guance… [FOTO] (Di lunedì 13 luglio 2020) Nell’Olimpo delle più belle e più sexy lei ci è entrata di diritto, rimanendoci per una vita. Demi Moore, una delle attrici più famose al mondo, è considerata anche una delle donne più sensuali e perfette del pianeta. Eppure, ultimamente, sembrerebbe che sul lavoro di madre natura abbia messo mano anche il chirurgo. E i fan sono rimasti piuttosto sconvolti dai risultati. Purtroppo è quasi sempre vero: ciò che madre natura crea perfettamente non andrebbe toccato dal signor chirurgo. Neanche quando l’età avanza, insieme alla rughe e alle piccole imperfezioni. Neanche e soprattutto quando con una certa bellezza si è raggiunto lo status privilegiato di sex symbol. Eppure sembra che ad Hollywood (e non solo lì) la lezione sia dura da imparare. Così il botox si ... Leggi su velvetgossip

Radio105 : Salotto o bagno??????? #DemiMoore #13luglio #Radio105 - UnaRoSainAria : RT @bloody_eyeliner: A quelle che aspettano il messaggio di chi: “se non mi scrive avrà sicuramente i suoi motivi”, volevo ricordare che in… - GDS_it : #Moquette e #divano... in #bagno: la nuova stravaganza di #DemiMoore fa discutere il web - ccatalanoraffi : A tutte quelle persone che aspettano il messaggio di chi “sarà sicuramente impegnato” vorrei ricordare che Patrick… - lunapiena19 : RT @StefaniaCarini: 30 anni di #Ghost, di sesso e amore fantasmatici, di Ti amo e Idem, di tradimenti soldi e spiritualità, di vasi di argi… -

Ultime Notizie dalla rete : Demi Moore 'Ghost', i 30 anni del film che trasformò Demi Moore in una star la Repubblica Moquette e divano... in bagno: la nuova stravaganza di Demi Moore fa discutere il web

Sorprendono il web le foto del bagno di casa di Demi Moore, condivise su Twitter. Niente di strano se non fosse che l'attrice ha deciso di arredarlo con moquette e divano. Una stanza insolita che i fa ...

Il film di Jerry Zucker con protagonisti Demi Moore e Patrick Swayze compie 30 anni: scopriamo 10 curiosità.

Grazie a Ghost modellare vasi d’argilla non è mai più stato così romantico: la pellicola diretta da Jerry Zucker è diventata un cult e compie 30 anni. Uscito nelle sale statunitensi il 13 luglio 1990 ...

Sorprendono il web le foto del bagno di casa di Demi Moore, condivise su Twitter. Niente di strano se non fosse che l'attrice ha deciso di arredarlo con moquette e divano. Una stanza insolita che i fa ...Grazie a Ghost modellare vasi d’argilla non è mai più stato così romantico: la pellicola diretta da Jerry Zucker è diventata un cult e compie 30 anni. Uscito nelle sale statunitensi il 13 luglio 1990 ...