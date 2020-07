DAYDREAMER, anticipazioni puntate dal 20 al 24 luglio 2020 (Di lunedì 13 luglio 2020) anticipazioni settimanali di DAYDREAMER – le ali del sogno, trame puntate da lunedì 20 a venerdì 24 luglio 2020:Leggi anche: DAYDREAMER anticipazioni: CEYCEY, Ayhan cerca di attirare la sua attenzione ma…Nonostante l’ottimo esordio sulle scene di Osman (a causa del malore del protagonista), lo spot per la pubblicità di “Orgatte” deve essere rifatto per via di un guasto tecnico. La troupe dell’agenzia che ha realizzato gli spot pubblicitari deve pernottare vicino al set per poter girare nuovamente il giorno successivo. Nel corso delle riprese, Nihat e Mevkibe capiscono che Sanem ha un interesse sentimentale per Can e cercano un modo per non far soffrire la figlia. Guliz, mentre va con Sanem alla festa di ... Leggi su tvsoap

redazionetvsoap : #DayDreamer Cosa succede LA PROSSIMA SETTIMANA? Ecco le #anticipazioni - zazoomblog : DayDreamer anticipazioni puntata 13 luglio:la gelosia di Can e gli intrighi di Aylin - #DayDreamer #anticipazioni… - blastingnewstc : ??ATTENZIONE?? #Anticipazioni dal 20 al 24 luglio ?? Una notizia spezzerà il cuore di #Sanem ?? Osman diventerà model… - zazoomnews : Daydreamer – Le Ali del Sogno anticipazioni puntata in onda su Canale 5 dal 13 al 17 luglio - #Daydreamer #Sogno… - Virgini69455679 : RT @CanYamanTheKing: #DayDreamer ~ Le ali del sogno'?? ~ _ANTICIPAZIONI_ 24° PUNTATA • Sanem ritiene possibile che Levent, figlio di Remide… -