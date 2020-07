Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis su Osimhen e Callejon: “Chissà…” (Di lunedì 13 luglio 2020) Calcio Napoli: il patron Aurelio De Laurentiis ha presentato il ritiro di Castel di Sangro (accordo per sei anni), facendo qualche battuta anche sul possibile arrivo di Osimhen e la permanenza di Callejon. Il Calcio Napoli ha presentato ufficialmente il ritiro di Castel di Sangro, il cui inizio è fissato il 20 agosto (ma si … Leggi su 2anews

SkySport : NAPOLI-MILAN 2-2 Risultato finale ? ? #TheoHernandez (20’) ? #DiLorenzo (35’) ? #Mertens (60’) ? rig. #Kessié (73’)… - SkySport : ?? Kessié spiazza Ospina su rigore 2-2 tra Napoli e Milan al San Paolo GLI HL ?? - SkySport : De Laurentiis: 'Avanti con Gattuso' - codeghino10 : RT @Gazzetta_it: #Milan Macché cambio, la rabbia di #Ibra a #Napoli nasce dalla mania di perfezione - Gazzetta_it : #Milan Macché cambio, la rabbia di #Ibra a #Napoli nasce dalla mania di perfezione -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Napoli

Oggi al San Paolo si sfidano la prima e la quarta squadra per possesso medio in Serie A. Si nota eccome. Ogni volta che le due formazioni conquistano la palla, iniziano a farla girare con la velocità ...Il polacco in orbita Juve avrebbe l’opportunità di chiuderla ma il calcio piazzato va lontanissimo dalle migliori intenzioni. Ringhio ribalta l’attacco del Napoli (fuori Insigne e Mertens, dentro Mili ...