Autostrade, Di Battista: “Conte avanti tutta, il paese vuole la revoca” (Di lunedì 13 luglio 2020) ROMA – “Leggendo l’intervista di Conte a Travaglio dico che non mi era mai capitato di leggere parole così nette da parte di un premier a sostegno dell’interesse generale“. A dirlo e’ Alessandro Di Battista, con un post su facebook. Leggi su dire

fattoquotidiano : Autostrade, Di Battista: “Conte sulla revoca? Mai lette parole così nette da parte di un premier a sostegno dell’in… - ninabecks1 : RT @Maxtom49: Quando vedi #dibattista pensi che sia tutto scemo; poi lo senti parlare e ne sei certo - Maxtom49 : Quando vedi #dibattista pensi che sia tutto scemo; poi lo senti parlare e ne sei certo - giulezio2 : RT @chryduca: Autostrade, Di Battista: 'Conte sulla revoca? Mai lette parole così nette da parte di un premier a sostegno dell'interesse ge… - chrcapuano : RT @francotaratufo2: Autostrade, Di Battista: “Conte sulla revoca? Mai lette parole così nette da parte di un premier a sostegno dell’inter… -

Ultime Notizie dalla rete : Autostrade Battista

Dossier autostrade, il tentativo di sopravvivenza del governo passa ... E non è tutto, perché Alessandro Di Battista, pasionario del M5S, ha dichiarato: “Non mi era mai capitato di leggere parole così ...Come accade ormai da due anni, si tratta ma soluzioni intermedie, come la revoca e insieme l’affidamento ad Aspi delle autostrade in attesa di una ... L’ala movimentista di Alessandro Di Battista ...