Anna Tatangelo dice la verità sul suo nuovo compagno dopo Gigi D’Alessio (Foto) (Di lunedì 13 luglio 2020) Per ogni crisi o separazione che si rispetti c’è un nuovo compagno per Anna Tatangelo e se l’addio a Gigi D’Alessio è ormai per sempre è impossibile per il gossip che non ci sia un nuovo amore. Mentre le Foto di Anna Tatangelo sul suo profilo social parlano solo di lavoro e nuovi progetti, per fortuna ci sono le storie di Instagram. Ed è in queste ore che la cantante di Sora ha voluto chiarire a modo suo l’ennesima fake news. Una notizia falsa che riguarda ancora una volta i suoi musicisti. E’ bastato vedere la Tatangelo accanto al primo uomo per dire che quello era il suo nuovo amore. “Ancora fake news sui miei musicisti. Senza ... Leggi su ultimenotizieflash

PazzoPuffo : RT @_elisaurita: Noi: creare un hashtag per ribadire quanto l'apprezziamo Sempre noi: hashtag trash, raccolta di canzoni di Anna Tatangelo… - Notiziedi_it : Anna Tatangelo replica ai gossip sul presunto fidanzato: la verità della cantante - zazoomnews : Anna Tatangelo fidanzata? Lei smentisce: “Fake news” - #Tatangelo #fidanzata? #smentisce: - zazoomblog : Anna Tatangelo esce allo scoperto sul presunto fidanzato: “senza parole” - #Tatangelo #scoperto #presunto - Novella_2000 : Anna Tatangelo replica ai gossip sul presunto fidanzato: la verità della cantante -