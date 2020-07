Abbandonare EMUI 10.1 è possibile con un Huawei: procedura sicura (Di lunedì 13 luglio 2020) Ci sono alcune indicazioni importanti che possiamo prendere in esame oggi 13 luglio, in riferimento a coloro che negli ultimi tempi hanno avuto modo di testare l'aggiornamento con EMUI 10.1 a bordo del proprio smartphone Huawei e che, al contempo, non si ritengono soddisfatti della tenuta del proprio device. Non è un caso che, pochi giorni fa, sulle nostre pagine ho portato alla vostra attenzione le segnalazioni da parte di coloro che lamentano un drastico calo della durata della batteria. Con relativo feedback ufficiale della divisione italiana. Effettuare il downgrade con Huawei da EMUI 10.1 Una scappatoia per coloro che sono rimasti delusi dall'aggiornamento con EMUI 10.1 una volta installato sul proprio Huawei ci sarebbe. Qualora non vogliate attendere eventuali patch ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Abbandonare EMUI Mastercard fotografa italiani, tecnologia e retail ai tempi del Covid Cellulare Magazine