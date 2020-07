Vidal, nessuno più decisivo di lui in Liga: miglior percentuale realizzativa del campionato (Di domenica 12 luglio 2020) Arturo Vidal sempre più importante per il Barcellona. Nonostante le continue voci sul suo futuro, il centrocampista blaugrana si esalta e diventa ancor più determinante per i suoi. Messi sforna l'assist, lui tira di destro e insacca regalando altri tre punti ai catalani nella lotta per la vetta della Liga. Un gol, che porta all'ex Bayern Monaco e Juventus anche un particolare record.Vidal: miglior percentuale realizzativa in Ligacaption id="attachment 990713" align="alignnone" width="684" Vidal (getty images)/captionCome ricorda Opta, e sottolinea anche Marca, Vidal è il calciatore con la migliore percentuale realizzativa della Liga considerando i ... Leggi su itasportpress

La luna di miele è finita: Antonio Conte è entrato definitivamente nel tritacarne delle polemiche e sarà dura uscirne, visto che la prospettiva di chiudere allo stesso quarto posto centrato da Spallet ...

