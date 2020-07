Uomini e donne,Gemma Galgani dice addio al programma: nuovo amore ma non è Sirius (Di domenica 12 luglio 2020) Dal web spuntano nuove eclatanti indiscrezioni su Gemma Galgani. Alcuni rumors rivelano che la dama torinese sia impegnata in una nuova relazione fuori dagli studi di U&D. Si parla di un ex fidanzato di nome Luigi e di un addio definitivo a Nicola Vivarelli. Vediamo nei dettagli chi sarebbe questa vecchia fiamma. nuovo amore per Gemma Galgani? Fonti anonime rivelano che Gemma Galgani si sia avvicinata ad un uomo della sua stessa età riprendendo una vecchia relazione. A far riavvicinare la dama al suo ex la quarantena. Infatti, poco prima di chiudersi in casa, la protagonista di Uomini e donne avrebbe incontrato una persona in passato per lei speciale. I due sarebbero andati a cena ma ... Leggi su kontrokultura

Uomini e Donne - Alessandro Graziani stupisce su Giovanna Abate Alessandro stupisce su Giovanna Purtroppo le cose non sono andate bene tra Giovanna Abate e Sammy Hassan. Quest’ultimo pare che abbia sfruttato la visibilità del programma di Maria De Filippi per sponsorizzare le magliette con il ...

su Purtroppo le cose non sono andate bene tra e Sammy Hassan. Quest’ultimo pare che abbia sfruttato la visibilità del programma di Maria De Filippi per sponsorizzare le magliette con il ... Uomini e donne : Gemma e Nicolo parlano della loro “crisi” Dopo Uomini e donne , Gemma e Nicola, sono stati chiamati in causa dalle insistenti voci sulla crisi del loro rapporto, hanno deciso di fare finalmente chiarezza. La coppia è stata una delle più chiacchierate della stagione passata di ...

Dopo e , e Nicola, sono stati chiamati in causa dalle insistenti voci sulla crisi del rapporto, hanno deciso di fare finalmente chiarezza. La coppia è stata una delle più chiacchierate stagione passata di ... Uomini e Donne - Alessandro Graziani velenoso su Davide Basolo : "Facile fare gli uomini quando si indossa la maschera" Alessandro Graziani torna a parlare del suo ex rivale in amore, Davide Basolo, spiegando di non aver avuto intenzione di attaccarlo sui social dopo uomini e Donne.

matteosalvinimi : Allungare lo “stato di emergenza” fino al 31 dicembre? NO grazie. Gli Italiani meritano fiducia e rispetto, donne… - poliziadistato : #grazieanomeditutti Presidente del consiglio @GiuseppeConteIT ringrazia donne e uomini della #PoliziadiStato e chi… - poliziadistato : Sale sul palco @ClaudioBaglioni e porta l'emozione con i suoi brani all'evento #grazieanomeditutti per ricordare l… - de_mico : RT @poliziadistato: #grazieanomeditutti Presidente del consiglio @GiuseppeConteIT ringrazia donne e uomini della #PoliziadiStato e chi ha l… - francesco_cro : RT @MartaEcca: Uomini uccisi e fatti a pezzi. Donne deportate e stuprate. Da chi aveva massacrato mariti, figli, fratelli, genitori. Orror… -