UltraPop Festival: oggi in live su Twitch vi sveliamo programma e ospiti di Movieplayer.it

Cos'ha in serbo Movieplayer.it in vista dell'UltraPop Festival? Vi sveliamo tutto il programma e i nomi dei nostri ospiti oggi in live su Twitch, dalle 19:00 alle 20:00. Al via domani l'UltraPop Festival ed è arrivato il momento di svelare, in live oggi su Twitch, il programma e le sorprese che Movieplayer.it ha in serbo per voi. Saranno Luca Liguori, Antonio Cuomo e Giuseppe Grossi a raccontare più da vicino cosa Movieplayer ha in serbo per un UltraPop Festival all'insegna di cinema e serie tv.

UltraPop Festival: l'evento digitale promette sorprese e grandi incontri

La prima edizione dell'UltraPop Festival che si svolgerà dal 13 al 19 luglio 2020 propone più di 42 ore di live dedicate al cinema e alle serie tv con ospiti d'eccezione.

UltraPop Festival al via: l'evento digitale su film - serie tv - videogiochi e cultura nerd

Dedicato agli appassionati di serie tv, videogiochi, cinema e cultura nerd, UltraPop Festival vi terrà compagnia dal 13 al 19 luglio 2020, con tantissimi panel, interviste, ospiti da seguire da casa.

Ultrapop Festival: live oggi su Twitch la conferenza stampa di presentazione

Si chiama Ultrapop Festival, è un evento unico che racchiude tante passioni e verrà presentato oggi su Twitch con una conferenza stampa live dalle ore 14:00.

Cos'ha in serbo Movieplayer.it in vista dell'UltraPop Festival? Vi sveliamo tutto il programma e i nomi dei nostri ospiti oggi in live su Twitch, dalle 19:00 alle 20:00.

UltraPop, su Twitch il festival per gli appassionati di cinema e videogiochi

ROMA – Dal 13 al 19 luglio arriva su Twitch UltraPop Festival, il nuovo evento digitale dedicato all’intrattenimento, nato con l’idea raccontare e di vivere insieme gli aspetti più salienti di questa ...

