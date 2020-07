Snack al pecorino: un antipasto irresistibile, pronto in 10 minuti! (Di domenica 12 luglio 2020) Gli Snack al pecorino sono un antipasto davvero veloce e semplicissimo da ottenere! Ideale per un aperitivo in compagnia, un picnic con la propria famiglia o per una gustosa pausa pomeridiana! Accompagnati da un buon vino bianco o rosato, diventeranno irresistibili! Il gusto unico e speciale di questi Snack è dato proprio dal formaggio tipico. La sua origine risale al 1500, in Toscana, Sardegna e Lazio. Oggi viene impiegato per realizzare tantissime pietanze: dai primi, ai secondi fino alle torte salate! Questa è anche una ricetta anti-spreco: potrete utilizzare quel piccolo pezzo di formaggio che vi è avanzato, da una precedente preparazione! Se avete intenzione di conquistare il palato di tutti i vostri ospiti con un aperitivo unico, vi basteranno 10 minuti e pochissimi salutari ingredienti, che ... Leggi su pianetadonne.blog

E' stato approvato all'unanimità il bilancio 2019 del Consorzio di tutela del pecorino romano. Il via libera è arrivato dall'assemblea dei soci riunita in videoconferenza, misura necessaria per le nor ...

