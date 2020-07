Sherlock Holmes, per la prima volta va all’asta il manoscritto autografo di una delle storie create da Conan Doyle. Ecco quanto costa (Di domenica 12 luglio 2020) I manoscritti originali di Sherlock Holmes non sono più un mistero. E questa volta Watson non c’entra. Per la prima volta verrà messa all’asta una copia autografa di “The adventure of the greek interpreter” (tradotto in italiano come “L’avventura dell’interprete greco o “Il mistero dell’interprete greco”), una delle storie iniziali della celebre saga creata da sir Arthur Conan Doyle. Il prezzo di partenza dell’opera è da capogiro: 350-450mila dollari. La casa d’aste Sotheby’s di New York batterà il martelletto martedì 21 luglio in cerca del miglior acquirente. Il volume compare nel catalogo di “Fine Books & ... Leggi su ilfattoquotidiano

Sherlock Holmes - causa a Netflix : “Enola Holmes” non rispecchia la storia Una causa a Netflix per il nuovo film di Sherlock Holmes . Gli eredi di Arthur Conan Doyle non ci stanno, e puntano a difendere la proprietà intellettuale dello scrittore Intorno alla fine del XIX secolo, lo scrittore scozzese Arthur Conan ...

Una a per il nuovo film di . Gli eredi di Arthur Conan Doyle non ci stanno, e puntano a difendere la proprietà intellettuale dello scrittore Intorno alla fine del XIX secolo, lo scrittore scozzese Arthur Conan ... Enola Holmes : Millie Bobby Brown è la sorellina di Sherlock Holmes nelle prime foto Nuovo look per Millie Bobby Brown che in Enola Holmes interpreta la sorella adolescente e ribelle di Sherlock Holmes , ecco le prime foto del film. La star di Stranger Things Millie Bobby Brown cambia look per Enola Holmes , film in costume targato ...

Nuovo look per che in interpreta la sorella adolescente e ribelle di , ecco le del film. La star di Stranger Things cambia look per , film in costume targato ... Sherlock Holmes 3 : in arrivo un aggiornamento sul sequel? Un post condiviso su Facebook ha alimentato le ipotesi che Sherlock Holmes 3 stia per essere al centro di nuove notizie. I fan stanno attendendo da tempo aggiornamenti su Sherlock Holmes 3 e un video condiviso online su Facebook ha alimentato le ...

I pensieri tormentano Sam mentre, a bordo della sua auto, si accinge nervosamente a tornare a Basswood, West Virginia. Il 33enne, un tempo reporter investigativo, aveva giurato di non mettervi più pie ...

La fortuna di saper soffrire

Cosa spinge alcuni esseri umani a produrre arte? Cosa si nasconde nell'anima di chi decide di fissare su un foglio bianco o su una tavolozza quelle sensazioni che renderanno emotivamente partecipi mil ...

