San Mango Piemonte, un murales in ricordo di Melissa (Di domenica 12 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Mango Piemonte (Sa) – I volti delle persone, anche tanti ragazzi, oltre ai parenti e ai familiari sono tutti rigati di lacrime quando sulle note di “The Show Must go on” cala giù il telo che scopre il murales realizzato da Jacopo Naddeo e Giuseppe De Martino. Il dipinto, in via Casa Calce a San Mango Piemonte, ritrae Melissa La Rocca, la giovane sedicenne scomparsa nove mesi a causa di un malore improvviso, mentre si trovava ancora a scuola. Nessuno l’ha dimenticata ed il dolore ancora forte trova un po’ di sollievo nell’immagine realizzata dalla nuova associazione a scopo benefico fondata dal papà Vinicio. Il murales raffigura anche un piccolo cavalluccio marino, simbolo della ... Leggi su anteprima24

Temptation Island - Valeria e Alessandro si sono baciati? I telespettatori rimangono delusi Alessandro e Valeria sono sempre più vicini a Temptation Island , l’attrazione tra loro è palese ma non è scattato il bacio È andata in onda ieri 9 luglio la seconda puntata di Temptation Island , reality ...

e sempre più vicini a , l’attrazione tra loro è palese ma non è scattato il bacio È andata in onda ieri 9 luglio la seconda puntata di , reality ... Malore in classe - a San Mango Piemonte un murales dedicato alla memoria di Melissa La Rocca Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Nel cuore dei cittadini di San Mango Piemonte resta vivo il ricordo di Melissa La Rocca , la sedicenne scomparsa lo scorso ottobre tra le mura scolastiche a causa di un Malore cardiaco. Il ...

Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Nel cuore dei cittadini di San resta vivo il ricordo di La , la sedicenne scomparsa lo scorso ottobre tra le mura scolastiche a causa di un cardiaco. Il ... Dopo il coronavirus rimangono senza stipendio : Flashmob di 160 operatori del San Raffaele di Rocca di Papa A Rocca di Papa, nuovi problemi al San Raffaele. A quanto ci viene riferito sono 160 gli operatori della struttura che non hanno percepito lo stipendio di aprile, tra cui circa 40 risultati positivi al coronavirus durante il focolaio dei mesi ...

UnoTvnews : San Mango Piemonte. Coltivava maijuana nel giardino di casa, arrestato 40enne - UnoTvnews : San Mango Piemonte. Coltivava #marijuana nel giardino di casa, arrestato 40enne - aSalerno_it : #salerno Piante di marijuana nel giardino di casa, arrestato 40enne a San Mango Piemonte - radioalfa : San Mango Piemonte, in casa una piantagione di cannabis e quasi un kg di droga. Arrestato - occhio_notizie : Sequestrate 30 piante di cannabis e 800 grammi tra hashish e marijuana -