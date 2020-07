Nel nuovo Dpcm in vigore dal 15 luglio sono previste norme più stringenti per sagre, fiere ed eventi (Di domenica 12 luglio 2020) Il governo sta procedendo con gli ultimi aggiustamenti del nuovo Dpcm 15 luglio, che dovrà rinnovare le regole sul distanziamento sociale in scadenza dal 14 luglio. Tra le nuove e più chiare regole per vietare gli assembramenti e il divieto di ingresso per chi proviene da paesi considerati a rischio, spuntano anche nuove e più stringenti regole per la gestione di fiere, sagre ed eventi. sono questi – insieme alle discoteche e ai luoghi di movida – i posto ritenuti più pericolosi nell’estate italiana, considerato anche l’esplosione di nuovi focolai un po’ in tutte le regioni. Proprio queste ultime avranno un potere centrale nello stabilire le nuove regole. LEGGI ANCHE ... Leggi su giornalettismo

Ultime Notizie dalla rete : Nel nuovo Nel nuovo Dpcm in vigore dal 15 luglio sono previste norme più stringenti per sagre, fiere ed eventi Giornalettismo.com “Pinocchio” di Matteo Garrone dal 13 luglio su Sky

È indubbiamente uno dei film più premiati della stagione: con 15 nomination e 5 statuette ai David di Donatello a cui, qualche giorno fa, si sono aggiunti anche 6 Nastri d’Argento tra cui la miglior r ...

Basket, Francesco Fratto firma con la San Giobbe Chiusi

Francesco Fratto è un nuovo giocatore della San Giobbe Chiusi. Nato a Cecina nel 1991, Fratto vanta una esperienza pluriennale in serie B. La carriera del toscano parte dalla città di origine; a Cecin ...

