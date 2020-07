Maradona vuole denunciare Netflix e Paolo Sorrentino per “E’ stata la mano di Dio” (Di domenica 12 luglio 2020) Si spengono gli entusiasmi per la notizia della produzione del film “E’ stata la mano di Dio” da parte di Netflix con la regia firmata da Paolo Sorrentino. La pellicola del Premio Oscar per forza di cose parlerà anche di Diego Armando Maradona, ma l’avvocato dell’ex leggenda argentina Matias Morla ha annunciato che si andrà per vie legali e che scatterà la denuncia: “Maradona non ha autorizzato l’uso della sua immagine per questo film, con i nostri colleghi italiani stiamo già organizzando la strategia legale per realizzare una denuncia formale alla Giustizia a causa dell’uso improprio di un marchio registrato”. Leggi su sportface

