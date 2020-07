Loewe, lo show in a box è un invito al gioco (Di domenica 12 luglio 2020) L’eccitazione nello scartare la scatola contenente lo “show in a box” di Loewe, di poco non eguaglia la magia di assistere alla sfilata fisica. La scatola delle meraviglie che noi editor e tutti gli “ospiti” hanno ricevuto a casa nasconde, dietro l’aspetto sobrio di un comunissimo folder per documenti da ufficio griffato Loewe, il mondo articolato e popolato di suggestioni artistiche e romantiche del direttore creativo Jonathan Anderson. Il sistema è quello collaudato della wunderkammer portatile, già protagonista del primo giorno di Digital Fashion Week parigina per quanto riguarda il marchio eponimo del designer, JW Anderson. Lo stilista, alla guida della maison spagnola da sette anni, a presentare la Primavera-Estate 2021 solo ed esclusivamente in digitale, non ci sta. ... Leggi su gqitalia

Ultime Notizie dalla rete : Loewe show Jonathan Anderson: «Con Loewe non sfileremo a settembre» - MFFashion.com MF Fashion Jonathan Anderson: «Con Loewe non sfileremo a settembre»

«Con Loewe non sfileremo a settembre». Sono chiare le parole che Jonathan Anderson, direttore creativo della maison di Lvmh, sceglie per parlare delle prossime date in calendario a Parigi. «La sfilata ...

Parigi taglia il nastro degli show uomo digital

Al via le sfilate menswear di Parigi. Cinque giorni fitti di show virtuali con 68 maison che presenteranno durante la prima Paris digital fashion week p-e 2021. Sarà Etudes ad aprire le danze alle 10 ...

«Con Loewe non sfileremo a settembre». Sono chiare le parole che Jonathan Anderson, direttore creativo della maison di Lvmh, sceglie per parlare delle prossime date in calendario a Parigi. «La sfilata ...Al via le sfilate menswear di Parigi. Cinque giorni fitti di show virtuali con 68 maison che presenteranno durante la prima Paris digital fashion week p-e 2021. Sarà Etudes ad aprire le danze alle 10 ...