FOTO - L'attore Salvatore Esposito scherza sui social con Ibra: "Ti faccio un'offerta che non potrai rifiutare" (Di domenica 12 luglio 2020) Ormai ci siamo, mancano poche ore al big match della domenica tra Napoli e Milan, gara valida per il 32esimo turno di campionato. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : FOTO - L'attore Salvatore Esposito scherza sui social con Ibra: 'Ti faccio un'offerta che non potrai rifiutare' - Cris25255507 : @AnCatDubh8 @grafo_lo_gia @duesenzatre1 @unavailable_Fil Ok ok... peccato, volevo mandarti una va certa foto di un… - BeJustMe : @Indigo_Moon_ Ahah! Ne ricordo una,cosa recente. Qualcuna candalizzata (si intravedevano pure gli altri ragazzi), p… - isabellaisola3 : @WRicciardi In questa foto l'infermiere assomiglia tanto all'attore Walter Ricciardi che segnalo per #FakeNews #statodiemergenza - PAMee_2011 : @Im0A9 19 marzo Stesso giorno di kwak dongyeon (attore, allego foto uwu) E Bruce Willis hahaha -