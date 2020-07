Favola a lieto fine per il ragazzo nigeriano che danzava a piedi nudi nel fango: un’ex ballerina pagherà i suoi studi – Video (Di domenica 12 luglio 2020) Il Video di Anthony che balla a piedi nudi nel fango ha colpito il cuore anche dell’ex ballerina Fade Ogunro, che si è fatta avanti per offrire al ragazzo nigeriano un aiuto concreto perché possa continuare a coltivare la sua passione. L’ex ballerina in un tweet ha risposto a quel Video mettendo a disposizione di Anthony una sponsorizzazione completa: «Come ex ballerina sono gelosa delle sue belle linee – ha scritto Ogunro su Twitter – delle sue punte e della sua grazia senza sforzo. Voglio pagare per la sua intera istruzione in qualsiasi parte del mondo, fino a quando non si laureerà all’Università». July 7, 2020 Leggi anche: Siria, ... Leggi su open.online

