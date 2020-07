Coronavirus e gravidanze a rischio. Il collegamento è plausibile, ma difficile da accertare (Di domenica 12 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (11 luglio)Speciale Coronavirus: come difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19In una lettera pubblicata recentemente su JAMA (Journal of the American Medical Association), si porta all’attenzione dei ricercatori, in vista di futuri studi, un presunto aumento dei bimbi nati morti correlati alla Coronavirus. Gli autori non presentano però dati che confermino il fenomeno, ipotizzando anche la concomitanza di circostanze sociali, dovute all’emergenza sanitaria. Forse le pazienti in gravidanza in questo periodo sono state in qualche modo disincentivate a comunicare i propri sintomi? Oppure l’emergenza ha reso meno disponibili gli operatori sanitari, portando a ridurre il numero di controlli necessari? Questa ricerca si basa su un campione troppo ridotto per darci una ... Leggi su open.online

Il parto ai tempi del coronavirus : test rapidi e gravidanze indotte all'ospedale di Treviso Serenella Bettin Da oggi all'ospedale di Treviso per le donne che devono partorire sono arrivati i test rapidi con risposte in cinque minuti. Per l'emergenza coronavirus poi aumentano le gravidanze indotte. Oltre la metà rispetto ...

juannepili : La #COVID19 potrebbe collegarsi anche a parti prematuri e aborti? Se lo chiedono alcuni ricercatori britannici -

L’importanza di un’estesa capacità di fare test per scoprire tempestivamente le persone contagiate dal coronavirus è stata ampiamente spiegata in questi primi mesi di epidemia, così come i limiti e i ...

Aborti, in Italia diminuiscono ma 7 ginecologi su 10 sono obiettori. Le associazioni: «Ritardi per il Covid-19»

Diminuiscono anche se restano elevati gli interventi in alcune Regioni come Marche, Friuli Venezia Giulia e nella provincia autonoma di Bolzano. A farne principalmente ricorso sono donne italiane tra ...

