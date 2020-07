Conte “Inter sulla strada giusta, limitare gli errori” (Di domenica 12 luglio 2020) MILANO (ITALPRESS) – “Le corde che ho toccato sono state semplici, ho detto chiaramente ai ragazzi che ero soddisfatto della prestazione che avevamo avuto contro il Verona, che quindi questa è la strada giusta, di continuare a fare quello che stiamo facendo, ovviamente cercando di limitare degli errori”. Lo ha dichiarato il tecnico dell'Inter Antonio Conte, alla vigilia della gara contro il Torino. “Credo che in questo ultimo periodo stiamo pagando a caro prezzo anche errori individuali, è un periodo in cui appena c'è un piccolo errore veniamo puniti ma per me la strada è quella giusta, quella del gioco, del giocare a ritmi alti, di pressare, di portare tanti uomini nella fase offensiva”. Sul Torino che arriva alla sfida contro ... Leggi su iltempo

SkySport : Inter, Allegri il nome per la panchina se Conte dirà addio - DiMarzio : #Inter, analisi e confronti tra la società e Conte. Ma il club non vuole cambiare e intende andare avanti con lui:… - SkySport : Inter-Conte, futuro non scontato: confronto a fine stagione - sportli26181512 : Conte lancia l'Inter: 'La strada è giusta, paghiamo solo errori individuali': Conte lancia l'Inter: 'La strada è gi… - RaiSport : ?? #Conte: 'La strada è giusta, vinciamo per cambiare i giudizi' Il tecnico dell'@Inter : 'Paghiamo a caro prezzo g… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte “Inter Fase 3: Cangini (Fi), 'con proroga stato emergenza Conte oltrepassa limite' Affaritaliani.it