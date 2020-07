Atalanta, le scuse di Moioli per l’insulto al tifoso del Napoli: “Mi dispiace non aver mantenuto la calma” (Di domenica 12 luglio 2020) Mirco Moioli, team manager dell’Atalanta diventato virale per aver insultato un ragazzo alla stazione ferroviaria di Treviglio si è scusato. Prima della partenza per Torino, un ragazzo che si era professato tifoso del Napoli aveva provocato Gasperini chiedendo se i suoi ragazzi si sarebbero scansati, questo ha fatto sì che Moioli perdesse la pazienza apostrofandolo come “terrone”. “Mi scuso per l’espressione usata nei confronti di questo pseudo tifoso – le parole di Moioli – Mi scuso per non essere stato in grado di mantenere la calma di fronte alle accuse gravi ed infamanti di questo signore che, evidentemente, aveva preparato la provocazione. Non mi sto giustificando, sono ... Leggi su sportface

Le scuse al tifoso napoletano dal team manager dell’Atalanta Tempo di lettura: < 1 minutoBergamo – Insulti contro tifoso napoletano, arrivano le scuse del team manager dell‘Atalanta. Restano le polemiche intorno alla vicenda consumatasi ieri a Bergamo, quando il team manager ...

