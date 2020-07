Alto Adige, maxi frana a San Vigilio di Marebbe: emergenza rientrata, nessun pericolo per persone o cose (Di domenica 12 luglio 2020) Dopo la violenta ondata di maltempo che ha colpito l’Alto Adige, l’emergenza è rientrata anche a San Vigilio di Marebbe, dove una frana ha causato disagi fuori dall’abitato, in direzione Parco Naturale Fanes Senes Braies. La stradina per il Rifugio Pederue e le malghe Fanes, Fodara Vedla e Senes dovrebbe essere nuovamente agibile da domani. Si è tenuta una riunione della commissione emergenze del Comune di Marebbe, durante la quale il vicesindaco Marco Pizzinini ha sottolineato che la situazione è sotto controllo e non vi è pericolo per persone o cose. La Val Badia è raggiungibile attraverso i passi Furcia, Erbe, Gardena, Campolongo e ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Alto Adige Alto Adige, relax green tra i monti con il Qi Gong e la respirazione consapevole Io Donna Meteo CRONACA DIRETTA VIDEO: ALTO ADIGE, FRANA a San Vigilio di Marebbe, l'ACQUA INVADE la VALLE. Ecco le IMMAGINI

Coronavirus: 5 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 12 LUG - I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 746 tamponi, 5 dei quali risultati positivi. Più di 45.000 le persone testate finora Nei ...

