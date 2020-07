Verso Juve-Atalanta, i convocati di Sarri: due rientri importanti e le decisioni su Khedira, Demiral e De Sciglio (Di sabato 11 luglio 2020) Impegno di campionato interno per la Juventus che dopo la pesante sconfitta 4-2 contro il Milan di pochi giorni fa questa sera all'Allianz Stadium affronterà l'Atalanta in un altro delicatissimo big-match in chiave Scudetto. A questo riguardo i bianconeri pochi minuti fa hanno reso noto l'elenco dei giocatori convocati per la gara contro la formazione bergamasca. Sono in tutto 22 i giocatori convocati da mister Sarri: tornano a disposizione de Ligt e Dybala dopo aver saltato per squalifica la... Leggi su 90min

Juventus - il cammino verso la finale di Champions League : tutte le avversarie Il cammino ipotetico della Juventus per arrivare alla finalissima della Champions League 2019/2020 che si disputerà domenica 23 agosto in quel di Lisbona. I bianconeri innanzitutto dovranno ribaltare lo 0-1 contro il Lione nel match degli ...

Il ipotetico della per arrivare alla finalissima della 2019/2020 che si disputerà domenica 23 agosto in quel di Lisbona. I bianconeri innanzitutto dovranno ribaltare lo 0-1 contro il Lione nel match degli ... Juventus - Dagospia : “Rivoluzione in casa bianconera - Paratici verso le dimissioni” Possibile rivoluzione in casa Juventus ? È l’indiscrezione riportata da Dagospia che traccia un panorama davvero poco ipotizzabile fino a qualche mese fa. Tre ipotesi per il presidente Andrea Agnelli, particolarmente non soddisfatto in ...

Possibile rivoluzione in ? È l’indiscrezione riportata da che traccia un panorama davvero poco ipotizzabile fino a qualche mese fa. Tre ipotesi per il presidente Andrea Agnelli, particolarmente non soddisfatto in ... Sky - Milik verso l'addio : dal Napoli nessuna preclusione alla Juventus La storia tra Arkadiusz Milik e il Napoli si avvia alla conclusione e le parole pronunciate ieri da Cristiano Giuntoli ne sono un'ulteriore conferma.

juventusfc : Undici nomi. Undici storie ?? Letture consigliate sul nostro sito e sulla nostra App verso #JuveAtalanta ?????… - acmilan : 'We're happy but onto the next one' Watch the full interview on our App ??? - JuventusFCYouth : #Under23, il primo turno di Playoff Nazionali di Serie C sarà contro il Padova! Verso la sfida del 9 luglio i ragaz… - Bentancurisimo8 : @ssssamuell Apparte che la non doveva arrivarci, poi è una grandissima mancanza di rispetto verso una squadra che i… - leonol_ : @damellis20202 LIMITATI! Se c’è ancora gente che veramente fa la distinzione tra nord e sud mi viene veramente da r… -