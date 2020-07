Una voce per Padre Pio 2020 stasera su Rai1: gli ospiti (Di sabato 11 luglio 2020) Va in onda stasera su Rai1 alle 21:05 Un voce per Padre Pio 2020, la serata speciale spettacolo e solidarietà condotta da Flavio Insinna, Nino Frassica e Nathalie Guetta: chi saranno gli ospiti. stasera su Rai1 alle 21:05 va in onda Una voce per Padre Pio 2020, una serata speciale di spettacolo e solidarietà condotta da Flavio Insinna affiancato da Nino Frassica e Nathalie Guetta. L'edizione 2020 riunirà grandi ospiti provenienti dal mondo della musica e dello spettacolo: Alessio Boni, Red Canzian, Gabriele Cirilli, Tosca D'Aquino, Fausto Leali, Rocio Morales Munoz, Romina Power, Ron, Andrea Sannino, Alberto Urso e un immancabile coro di voci ... Leggi su movieplayer

