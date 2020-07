Truffa concorso a premi: attenti a questo SMS (Di sabato 11 luglio 2020) Ancora brutte notizie sulle campagne di phishing che stanno circolando online e ora, anche tramite SMS. Questa volta, a danno del noto brand di prodotti elettronici Euronics. Si è diffusa infatti la Truffa del concorso a premi, che invita le persone a cliccare su un link per ricevere un regalo. Sono migliaia gli SMS inviati e purtroppo, moltissimi gli utenti che vittime di questo inganno. Ecco quindi alcuni consigli per difendersi dal phishing Prima di approfondire l’argomento però, è bene conoscere qualcosa di più su questo fenomeno. Il phishing è una Truffa online in cui si fa credere a un utente di essere un ente governativo, una banca o una grande azienda (come in questo caso) e con un espediente, lo si convince a ... Leggi su quotidianpost

