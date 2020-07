Romina Power, la nuova canzone è dedicata ad Albano? (Di sabato 11 luglio 2020) Questo articolo Romina Power, la nuova canzone è dedicata ad Albano? è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Romina Power ha pubblicato una nuova canzone su Instagram che ha lasciato i suoi fan a bocca aperta: è dedicata alla figlia Ylenia? Romina Power, da qualche tempo, è molto attiva sul suo profilo di Instagram, dove pubblica tantissime foto e post, tutte di natura piuttosto nostalgica. Di certo la donna non sta passando un … Leggi su youmovies

Romina Power protagonista di un linciaggio : ‘esagerazione’ per l’ex di Al Bano Romina Power al centro delle polemiche Romina Power sembra non avere pace. La cantante statunitense oltre al dolore per la prematura scomparsa della sorella Taryn deve fare i conti con delle feroci critiche. Sono trascorsi alcuni giorni da quando ...

al centro delle polemiche sembra non avere pace. La cantante statunitense oltre al dolore per la prematura scomparsa della sorella Taryn deve fare i conti con delle feroci critiche. Sono trascorsi alcuni giorni da quando ... Romina Power - felicità in bianco e nero : l’amore rende simili L’amata cantautrice Romina Power condivide con tutti i suoi fan su Instagram un dolce ricordo in bianco e nero : nello scatto, quel dettaglio è inequivocabile Romina Power (fonte foto: Instagram, @fanpage. Romina Power )Continua a tener ...

L’amata cantautrice condivide con tutti i suoi fan su Instagram un dolce ricordo in e : nello scatto, quel dettaglio è inequivocabile (fonte foto: Instagram, @fanpage. )Continua a tener ... Al Bano Carrisi - nuovo sgarro a Romina Power? Pronta una nuova partner per Sanremo 2021 Al Bano e Jasmine Carrisi a Sanremo 2021? Nella 71esima edizione del Festival di Sanremo potrebbe esserci un gradito ritorno. Stando ai rumors Al Bano potrebbe partecipare come concorrente dopo l’ospitata di quest’anno con Romina Power ...

Raiofficialnews : Una serata di solidarietà e musica: 21esima edizione di #UnaVocePerPadrePio, con @insinnaflavio, @ninofrassicaoff e… - ZoSiCoDYE8gY1iI : Al Bano and Romina Power - Liberta - Modigliani - zazoomblog : Romina Power protagonista di un linciaggio: ‘esagerazione’ per l’ex di Al Bano - #Romina #Power #protagonista - SMSNEWSOFFICIAL : Stasera alle 21.05 su Rai1 “Una Voce per Padre Pio”, condotta da Flavio Insinna con Nino Frassica e Nathalie Guetta… - antonello_fresu : RT @Raiofficialnews: Una serata di solidarietà e musica: 21esima edizione di #UnaVocePerPadrePio, con @insinnaflavio, @ninofrassicaoff e Na… -