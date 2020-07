Roma, Zaniolo: "Serata perfetta dopo mesi di sacrifici. Pronto ad aiutare la squadra" (Di sabato 11 luglio 2020) Roma - Seconda vittoria consecutiva per la Roma di Paulo Fonseca che questa sera ha battuto 3 a 0 il Brescia di Diego Lopez. I giallorossi escono dalla crisi dei tre stop contro Milan, Udinese e ... Leggi su corrieredellosport

Roma - Dessena contro Zaniolo : "Vai via fenomeno!" Roma - Nicolò Zaniolo è tornato al gol 204 giorni dopo l'ultimo segnato contro la Fiorentina. Dopo la rete segnata però il ragazzo ha avuto un diverbio a centrocampo con Torregrossa , attaccante del ...

- Nicolò è tornato al gol 204 giorni dopo l'ultimo segnato la Fiorentina. Dopo la rete segnata però il ragazzo ha avuto un diverbio a centrocampo con Torregrossa , attaccante del ... Roma - Zaniolo non si accontenta : “Posso tornare al top in Europa League” Nicolò Zaniolo fa gioire i tifosi della Roma con una serata da sogno. Il centrocampista ha confermato gli ottimi progressi fisici mostrati al suo ritorno in campo dopo il grave infortunio di gennaio. Inoltre, stavolta, l'azzurro è ...

Nicolò fa gioire i tifosi della con una serata da sogno. Il centrocampista ha confermato gli ottimi progressi fisici mostrati al suo ritorno in campo dopo il grave infortunio di gennaio. Inoltre, stavolta, l'azzurro è ... Brescia-Roma - Zaniolo : “Speriamo di vincerle tutte - non sono al 100%” “La vittoria è importante per il morale, la classifica e l’ambiente. Stiamo lavorando bene, siamo concentrati e arrabbiati. Non vogliamo fermarci e speriamo di vincerle tutte”. Così Nicolò Zaniolo, autore del ...

