Recovery Fund, settimana decisiva per l’Europa. Olanda chiede garanzie (Di sabato 11 luglio 2020) Quella che sta per iniziare sarà una settimana decisiva per l’Europa in vista del vertice in programma il 17 e 18 lugio chiamato a trovare la quadra su Recovery Fund e bilancio pluriennale UE. In realtà, non dovrebbe arrivare l’attesa fumata bianca ma si spera di uscire dal meeting, stavolta in presenza a Bruxelles, con qualche paletto in più per fissare il perimetro dell’intesa che verosimilmente entro la fine del mese, prima della pausa estiva, come ha auspicato ad esempio la Presidente della BCE Lagarde. Nel frattempo, il Presidente del Consiglio è rientrato dal mini tour europeo per cercare “alleati” in vista dell’approvazione del pacchetto. E se può contare sull’asse Spagna-Portogallo, molto più difficile il discorso per ... Leggi su quifinanza

