Pd | Zingaretti blinda il governo | Stato d' emergenza | noi con Conte

La questione della proroga dello Stato d'emergenza per gestire ogni possibile sviluppo relativo alla diffusione del coronavirus vede sempre il centrodestra sulle barricate - e non manca di attraversare trasversalmente anche qualche settore della maggioranza - ma e' Nicola Zingaretti a 'blindare', almeno sul tema, Palazzo Chigi. "Il Pd e' pronto a sostenere qualsiasi scelta del governo utile a Contenere la pandemia", chiarisce il segretario Pd che con la sinteticita' di Twitter annota ancora solo, ma significativamente, che "chi nel mondo non lo ha fatto sta pagando un prezzo drammatico".

Le vite nuove cominciano un giorno preciso: quando meno te l’aspetti. Quella di Beppe Grillo è iniziata nei giorni in cui compiva 71 anni, 12 mesi fa, occasione per la quale Luigi Di Maio vergò su Fac ...

A cominciare dal grande tessitore, il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, l'ambasciatore che Zingaretti ha individuato ... difendere la Puglia per blindare Palazzo Chigi.

