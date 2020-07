Oggi è un’attrice di talento, qui andava ancora a scuola: chi è? (Di sabato 11 luglio 2020) Vanessa Incontrada ha stupito tutti con la sua foto di classe, incredibile il cambiamento dell’attrice, volto di punta della fiction italiana. Foto: Instagram @VanessaincontradaVanessa Incontrada è Oggi una delle donne più apprezzate del piccolo schermo, la Re Mida della televisione italiana riesce sempre a stupire con la sua versatilità e il suo talento. Arrivata in Italia in cerca di successo quasi 20 anni fa, Oggi è uno dei volti più amati, ma che infanzia ha vissuto e com’era Vanessa prima di diventare famosa? Vanessa Incontrada giovanissima Vanessa Incontrada (fonte Instagram @vanessa incontrada)Vanessa è nata a Barcellona nel 1978, ha una sorella, Alice, alla quale è molto legata. Le due sono nate dalla relazione tra Filippo e Alicia, lui ... Leggi su chenews

