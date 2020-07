NBA – Altri due casi di positività in vista della ripartenza: due giocatori degli Wizards hanno il Coronavirus (Di sabato 11 luglio 2020) A poco meno di 3 settimana dal ritorno in campo dell’NBA nella bolla di Orlando, Altri due casi di Coronavirus preoccupano il basket americano. Sono gli Washington Wizards questa volta a comunicare la positività di due membri del roster ai test effettuati. I cestisti in questione sono Thomas Bryant e Gary Payton II, primi due casi per la franchigia capitolina dall’inizio dell’epidemia. L’allenatore Scott Brooks aveva anticipato la notizia delle due positività dichiarando: “un paio di ragazzi non hanno potuto intraprendere il viaggio assieme a noi. Speriamo che si possano riunire presto alla squadra“.L'articolo NBA – Altri due casi di positività in vista ... Leggi su sportfair

Nba - altri 9 giocatori positivi al Covid-19 : il totale ammonta ora a 25 su 351 test effettuati Secondo quanto riportato dalla lega, altri 9 giocatori dell’Nba sono risultati positivi al Coronavirus, portando il totale a 25 su 351 test effettuati a partire dal 23 giugno scorso. Numeri piuttosto alti per il campionato di basket più ...

Secondo quanto riportato dalla lega, 9 dell’Nba sono risultati al Coronavirus, portando il a 25 su 351 a partire dal 23 giugno scorso. Numeri piuttosto alti per il campionato di basket più ... Basket - Vasilije Micic : “Efes o NBA nella prossima stagione - non vedo altri scenari” “Efes o NBA nella prossima stagione, non vedo altri scenari” ha le idee chiare Vasilije... L'articolo Basket, Vasilije Micic: “Efes o NBA nella prossima stagione, non vedo altri scenari” proviene da ForzAzzurri.net.

