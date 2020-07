Musk scala posizioni tra i più ricchi del mondo: la classifica (Di sabato 11 luglio 2020) È un’annata d’oro per Elon Musk che fa il pieno di miliardi e si invola nella classifica degli uomini più ricchi del pianeta. Traguardi certificati dal Bloomberg Billionaires Index, un indice calcolato dall’agenzia finanziaria, aggiornato in diretta con le quotazioni delle società che costituiscono i principali patrimoni dei più grandi miliardari al mondo. Il magnate statunitense Ceo di Tesla sorpassa Warren Buffet (nel frattempo sprofondato al decimo posto) chiamato l'”oracolo di Omaha” perché dalla sua città di origine negli Usa ha costruito a forza di investimenti sorprendenti un impero finanziario che l’ha portato solo 12 anni fa in cima a questa lista dei più ricchi, dove adesso è sprofondato. Ma se in ... Leggi su quifinanza

