Montecalvo Irpino, rotoballe in fiamme: in azione anche un escavatore (Di sabato 11 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMontecalvo Irpino (Av) – Le squadre dei Vigili del Fuoco di Avellino continuano a lavorare anche oggi a Montecalvo Irpino in contrada Malvizza, anche con l'ausilio di un escavatore. Circa 600 le rotoballe di fieno andate in fiamme nella giornata di ieri. Già dal pomeriggio di ieri in supporto anche il nucleo gruppi operativi speciali con un escavatore dal comando di Benevento. Nel frattempo è stata aperta l'inchiesta per risalire alla natura del rogo.

