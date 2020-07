Mansplaining | Quando gli uomini spiegano alle donne (e le umiliano) (Di sabato 11 luglio 2020) Tantissime donne hanno vissuto il Mansplaining senza conoscerne il nome: ecco come si combatte un atteggiamento psicologico tossico per tutti. Nella società di tutto il mondo, a parte rarissimi casi, la donna ha una posizione sociale inferiore rispetto all’uomo, che in genere svolge lavori più prestigiosi, accede a posizioni di potere più facilmente e, soprattutto nei paesi … L'articolo Mansplaining Quando gli uomini spiegano alle donne (e le umiliano) è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Alcuni temi sembrano essere legittimi soltanto quando, circondati da un’aura di sacralità, si collocano ai margini del discorso. Il sesso, e in particolar modo la sessualità femminile, si inserisce in ...

Eccolo qua, signore e signori, il più classico del Mansplaining: termine anglosassone che sta a significare “un uomo che spiega qualcosa ad una donna, nonostante lei conosca perfettamente quell’argome ...

