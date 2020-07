Liga 2019/2020, al Barcellona non serve che Vidal: Valladolid battuto per 1-0 (Di sabato 11 luglio 2020) Il Barcellona rimane aritmeticamente ancora in corsa per il titolo con la vittoria per 1-0 sul campo del Valladolid nel trentaseiesimo turno di Liga. Messi e compagni passano di misura portandosi ad una sola lunghezza di svantaggio dai rivali blancos che giocheranno lunedì a Granada. Decide la contesa un gol di Arturo Vidal al 15′ con un diagonale perfetto. A nulla servono gli attacchi sporadici dei padroni di casa, che non muovono la classifica, ma rimangono con sette punti di margine dalla terzultima posizione occupata dal Maiorca. Il Barcellona resta appeso ad un filo e ha bisogno di almeno un passo falso del Real Madrid nelle ultime tre uscite per sperare. Leggi su sportface

Highlights e gol Valladolid-Barcellona 0-1 - Liga 2019/2020 (VIDEO) Gli Highlights e i gol di Valladolid-Barcellona 0-1, match valido per la trentaseiesima giornata di Liga 2019 / 2020 . Allo stadio Josè Zorrilla gli uomini di Setien passano in vantaggio al 15′: tocco corto di Messi che elude ben ...

Gli e i gol di 0-1, match valido per la trentaseiesima giornata di / . Allo stadio Josè Zorrilla gli uomini di Setien passano in vantaggio al 15′: tocco corto di Messi che elude ben ... Pagelle Valladolid-Barcellona 0-1 : voti - tabellino e ammonizioni Liga 2019/2020 Le Pagelle e il tabellino di Valladolid-Barcellona 0-1, match valido per il trentaseiesimo turno della Liga 2019 / 2020 . Allo stadio Josè Zorrilla i blaugrana partono forte e dopo soli 15 minuti Messi sale in ...

Le e il di 0-1, match valido per il trentaseiesimo turno della / . Allo stadio Josè Zorrilla i blaugrana partono forte e dopo soli 15 minuti Messi sale in ... LIVE – Valladolid-Barcellona 0-1 - Liga 2019/2020 (DIRETTA) Tutto pronto per il fischio d’inizio di Valladolid-Barcellona, match della trentaseiesima giornata di Liga 2019/2020. La formazione blaugrana va a caccia dei tre punti per restare in corsa per il titolo. Ma dovrà vedersela con un ...

andrea_pecchia : Il @FCBarcelona prova a rimanere aggrappato a @LaLiga: 1-0 al @realvalladolid, gol di #Vidal su assist di #Messi.… - sportface2016 : Le formazioni ufficiali di #AtleticoMadrid - #Betis - sportface2016 : #Liga Le formazioni ufficiali di #ValladolidBarça - 1Charlotte6 : SERIE A )) Lazio vs Sassuolo live LA LIGA ]] Osasuna vs Celta Vigo live PREMIER LEAGUE}} Liverpool vs Burnley @… - calciodangolo_ : ???? I risultati della 35^ giornata di #Liga e la classifica aggiornata: l'#Espanyol retrocede in Segunda Division, s… -

Ultime Notizie dalla rete : Liga 2019 Liga 2019/20, risultati e classifica della 35^ giornata Calcio d'Angolo Highlights e gol Valladolid-Barcellona 0-1, Liga 2019/2020 (VIDEO)

Gli highlights e i gol di Valladolid-Barcellona 0-1, match valido per la trentaseiesima giornata di Liga 2019/2020. Allo stadio Josè Zorrilla gli uomini di Setien passano in vantaggio al 15': tocco co ...

Formazioni ufficiali Valladolid-Barcellona, Liga 2019/2020

Le formazioni ufficiali di Valladolid-Barcellona, match valido per la Liga 2019/2020. Allo stadio Zorrilla tutto pronto per questa sfida che vede i blaugrana a caccia di una vittoria per mantenere ape ...

Gli highlights e i gol di Valladolid-Barcellona 0-1, match valido per la trentaseiesima giornata di Liga 2019/2020. Allo stadio Josè Zorrilla gli uomini di Setien passano in vantaggio al 15': tocco co ...Le formazioni ufficiali di Valladolid-Barcellona, match valido per la Liga 2019/2020. Allo stadio Zorrilla tutto pronto per questa sfida che vede i blaugrana a caccia di una vittoria per mantenere ape ...