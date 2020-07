Lampard avverte la Juve: «Jorginho è importante per noi» -VIDEO (Di sabato 11 luglio 2020) Frank Lampard allontana le voci di mercato su Jorginho: il centrocampista è ritenuto fondamentale dal tecnico dei Blues Frank Lampard, tecnico del Chelsea, getta acqua sul fuoco. Jorginho, titolare indiscusso fino al lockdown e ora relegato in panchina, è accostato alla Juve ma per l’allenatore dei Blues è fondamentale per la squadra. Le sue parole. «Sono molto felice di Jorginho. Ho tanti giocatori fra cui scegliere a centrocampo: ci sono Kanté, Gilmour, Jorginho e Kovacic e un po’ più avanti possono giocare Mount, Barkley e Loftus-Cheek. Ci sono sempre giocatori che sono magari scontenti o che in certi momenti restano fuori ed è il caso per adesso di Jorginho. Ma ... Leggi su calcionews24

