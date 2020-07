"Gianluca e Flavio vomitavano, stavano male. Avevano paura di andare in Ospedale" (Di sabato 11 luglio 2020) Gianluca e Flavio stavano male prima di morire a causa dell’assunzione di un mix di codeina e metadone. Lo racconta nel dettaglio il Corriere della Sera.“Sono rimasti tutto il tempo seduti sulla panchina. Gianluca sembrava stesse peggio rispetto a Flavio: ogni tanto si accasciava e quando ci avvicinavamo per chiedergli perché si sentisse così male, sembrava quasi che gli occhi gli si girassero indietro”. Proprio gli amici sono stati fondamentali per trovare il pusher:Un racconto preciso, riportato anche dal gip Barbara Di Giovannantonio nella sua ordinanza, una fotografia chiara che ha consentito ai militari del Reparto operativo e della compagnia di Terni di individuare subito «Aldo», come il pusher di 41 anni ... Leggi su huffingtonpost

Metadone - codeina e trap : lo sballo "rilassante" che ha ucciso Gianluca e Flavio Nell'ordinanza di custodia cautelare a carico dello spacciatore che ha fornito ai due ragazzi il mix letale, "l'allarmante consuetudine di assumere la miscela come indicato in video su Internet e in testi di canzoni"

Nell'ordinanza di custodia cautelare a carico dello spacciatore che ha fornito ai due ragazzi il mix letale, "l'allarmante consuetudine di assumere la miscela come indicato in video su Internet e in testi di canzoni" Terni - gli amici di Flavio e Gianluca : “Sapevamo della droga - pensavamo fosse un gioco” Emergono nuovi dettagli sulla tragedia che ha colpito Terni : Flavio Presuttari e Gianluca Alonzi avevano comprato già in passato droga dallo stesso pusher. Terni è sotto shock per la morte improvvisa dei due adolescenti ...

Emergono nuovi dettagli sulla tragedia che ha colpito : Presuttari e Alonzi avevano comprato già in passato dallo stesso pusher. è sotto shock per la morte improvvisa dei due adolescenti ... Flavio e Gianluca morti per 15 euro Tiziana Paolocci I due ragazzini deceduti dopo aver assunto metadone. Il pusher: "L'ho venduto io" La vita di due adolescenti vale 15 euro. È la somma che Aldo Maria Romboli, 41 anni, molti dei quali passati da tossicodipendente, si ...

