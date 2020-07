Gasperini ironico: “Il rigore di De Roon? Nettissimo. Gli tagliamo le braccia” (Di domenica 12 luglio 2020) Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto a DAZN nel post gara del match pareggiato contro la Juve: “Il rigore di De Roon? E‘ Nettissimo. Grande rigore, importante. Il regolamento è questo in Italia, se si dice questo è un’eresia, oggi è capitato contro, fine. Gli tagliamo le braccia, su”. Foto: twitter Atalanta L'articolo Gasperini ironico: “Il rigore di De Roon? Nettissimo. Gli tagliamo le braccia” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

“Il rigore di De Roon? Si dice che il regolamento è questo, ma vale soprattutto in Italia. Oggi ci è capitato contro, fine. Dobbiamo tagliare le braccia ai difensori? Non è il primo rigore dato così, ...«È nettissimo, un grande rigore». Lo ha detto il tecnico dell’Atalanta Gianpiero Gasperini ai microfoni di Dazn a proposito del contestato rigore dell’1-1 fischiato in favore della Juventus dopo il pa ...