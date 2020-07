Fall Guys, il party game MMO ha una data di uscita (Di sabato 11 luglio 2020) Durante l'evento che si sta tenendo in questi minuti, Devolver Digital assieme a Shuhei Yoshida hanno annunciato la data di uscita di Fall Guy. Il gioco sarò disponibile su PlayStation 4 e PC a partire dal 4 agosto.Fall Guys è un party game MMO in stile battle royale in cui oltre 60 giocatori si sfidano online, round dopo round, in un crescendo di caos finché non rimarrà un solo vincitore."In Fall Guys: Ultimate Knockout, orde di giocatori si affrontano online, round dopo round, in un folle crescendo di caos finché non rimarrà un solo vincitore! Supera ostacoli bizzarri, sbaraglia avversari pronti a tutto e domina le rigide leggi della fisica mentre tenti di raggiungere la gloria. Saluta la tua ... Leggi su eurogamer

Fall Guys apre le registrazioni alla beta e si mostra in un nuovo folle trailer Mediatonic e Devolver Digital hanno da poco annunciato che sono già aperte le registrazioni alla beta del suo party game Fall Guys: Ultimate Knockout, in arrivo su PS4 e PC.Fall Guys è un party game MMO in stile battle royale in cui ...

Durante l'evento che si sta tenendo in questi minuti, Devolver Digital assieme a Shuhei Yoshida hanno annunciato la data di uscita di Fall Guy. Il gioco sarò disponibile su PlayStation 4 e PC a partir ...

Durante l'evento che si sta tenendo in questi minuti, Devolver Digital assieme a Shuhei Yoshida hanno annunciato la data di uscita di Fall Guy. Il gioco sarò disponibile su PlayStation 4 e PC a partir ...