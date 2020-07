F1, Qualifiche GP Stiria 2020: 89ª pole per Hamilton. 10° Vettel, 11° Leclerc (Di sabato 11 luglio 2020) END OF QUALIFYING TOP 10 Hamilton VerstappenSainzBottasOconNorrisAlbonGaslyRicciardoVettel#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/EABRCQg4ZZ — Formula 1 (@F1) July 11, 2020 CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE Qualifiche GP Stiria 2020 Red Bull Ring, seconda prova del Mondiale di F1 CLASSIFICA Q3 GP Stiria 1. Hamilton 2. Verstappen 3. Sainz 4. Bottas 5. Ocon 16.47 – BANDIERA A SCACCHI! Il britannico della Mercedes migliora ancora e dà oltre 1.2 secondi a Vestappen (ottantanovesima pole della carriera). Decimo posto per Vettel, ad oltre due secondi BREAKING: @LewisHamilton takes pole position at a very wet Spielberg! He is joined on the front row by @Max33Verstappen (P2), ... Leggi su news.superscommesse

