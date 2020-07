Doccia gelata per Huawei P30 Lite, ma nuova patch in arrivo in Europa (Di sabato 11 luglio 2020) Arrivano alcune novità particolarmente interessanti, oggi 11 luglio, per tutti coloro che si ritrovano con un Huawei P30 Lite. In particolare, dopo aver fornito alcune informazioni preliminari un paio di settimane fa sulle nostre pagine, bisogna prestare molta attenzione sia ad un nuovo aggiornamento ormai ad un passo dall'Italia, sia all'esclusione del modello da altre liste. Aspetto, quest'ultimo, che sicuramente farà meno piacere a coloro che in un anno e mezzo scarso di vendite hanno deciso di dare fiducia a questo dispositivo. Tutte le novità per Huawei P30 Lite oggi 11 luglio Andiamo con ordine, perché in prima istanza ci sono le prime segnalazioni anche in Italia a proposito della disponibilità di un nuovo aggiornamento ottimizzato per Huawei P30 ... Leggi su optimagazine

unavailable_Fil : @xhappinessnaudi La festa me la fanno i figli dopo la doccia gelata che non potrò evitare ???????? - OFFYGPS : • hai mai...fatto una doccia con acqua gelata? - mangela46 : RT @Stocca64: Mazzata per l'#economiaitaliana, doccia gelata per il #governo di Giuseppe #Conte. Il #Pil italiano subirà una #contrazione d… - Tiziana6611 : RT @Stocca64: Mazzata per l'#economiaitaliana, doccia gelata per il #governo di Giuseppe #Conte. Il #Pil italiano subirà una #contrazione d… - Stocca64 : RT @Stocca64: Mazzata per l'#economiaitaliana, doccia gelata per il #governo di Giuseppe #Conte. Il #Pil italiano subirà una #contrazione d… -

Ultime Notizie dalla rete : Doccia gelata Doccia gelata per Huawei P30 Lite, ma nuova patch in arrivo in Europa OptiMagazine Crisi Ctp, stipendi a rischio, ci sono pignoramenti per mezzo milione d’euro

Nuova lettera del Dg della Città Metropolitana alla Ctp: “La Città Metropolitana di Napoli non può sostituirsi alla Ctp per pagare gli stipendi di giugno dei lavoratori, perché l’azienda non è in rego ...

La procura fa ricorso Si attende la Cassazione

Dopo il colpo di scure della corte d’Appello sulla condanna fissata in primo grado per Eder Guidarelli Mattioli, ora si attende l’ultimo round davanti alla corte di Cassazione. La procura ha già fatto ...

Nuova lettera del Dg della Città Metropolitana alla Ctp: “La Città Metropolitana di Napoli non può sostituirsi alla Ctp per pagare gli stipendi di giugno dei lavoratori, perché l’azienda non è in rego ...Dopo il colpo di scure della corte d’Appello sulla condanna fissata in primo grado per Eder Guidarelli Mattioli, ora si attende l’ultimo round davanti alla corte di Cassazione. La procura ha già fatto ...