D’Aversa sfida il Bologna: “E’ un derby e va affrontato come tale. C’è rammarico per le sconfitte” (Di sabato 11 luglio 2020) Alla vigilia della sfida di serie A contro il Bologna, il tecnico del Parma, Roberto D’Aversa, ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara. Gli emiliani, arrivano all’appuntamento dopo un caso di Covid-19 riscontrato tra i membri dello staff e ben quattro sconfitte consecutive. Ecco le parole del tecnico: “E’ venuto fuori un caso di positività però per fortuna la persona è asintomatica. La cosa importante è che stia bene. Adesso seguiremo il protocollo, effettueremo dei tamponi, resteremo in ritiro e successivamente vedremo. Se si analizzano queste quattro sconfitte, il rammarico lo posso avere per il primo tempo della gara con la Fiorentina o per alcuni errori commessi anche a Roma dove eravamo passati in vantaggio e penso che, in altri momenti, il risultato lo avremmo ... Leggi su alfredopedulla

