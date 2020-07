Coronavirus in Florida, record di 188 morti in 24 ore: oltre 10 mila casi (Di sabato 11 luglio 2020) Grande timore per i contagi negli . La , uno dei nuovi epicentri della pandemia in Usa, ha registrato nelle ultime 24 ore il numero record di 188 morti per . Lo riferisce il dipartimento per la salute ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Florida Coronavirus in Florida, record di 188 morti in 24 ore: oltre 10 mila casi Il Messaggero Coronavirus: allarme assembramenti. Multata storica discoteca in Liguria, chiusa piazza a Roma

ROMA, 11 LUG - Dopo tre giorni consecutivi di aumento, si registra oggi un calo dei nuovi contagi da Covid: sono 188, contro i 276 di ieri (-88). In flessione anche le vittime (7 contro le 12 di ieri) ...

La Florida, uno dei nuovi epicentri della pandemia in Usa, ha registrato nelle ultime 24 ore il numero record di 188 morti per coronavirus. Lo riferisce il dipartimento per la salute statale. Meta' de ...

