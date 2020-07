Coronavirus, 26 pakistani contagiati sbarcati in Calabria con un veliero (Di sabato 11 luglio 2020) Nelle ultime 18 ore, più casi di Coronavirus rispetto a quelli degli ultimi 55 giorni. Succede in Calabria, nella Regione meno colpita d’Italia che è rimasta due mesi e mezzo in lockdown nonostante non ci sia mai stata alcuna emergenza e la capienza dei posti letto Covid-19 non ha mai superato il 15% di quelli disponibili. La notizia è rivelata in esclusiva da StrettoWeb, che informa che tutti i nuovi casi sono legati a sbarchi di immigrati clandestini che raggiungono le coste ioniche della Calabria provenienti da est. In modo particolare oggi pomeriggio è arrivato l’esito dei tamponi effettuati sugli immigrati pakistani soccorsi al largo di Caulonia e sbarcati al porto di Roccella Jonica la scorsa notte: su 70, ben 26 sono positivi al ... Leggi su meteoweb.eu

Coronavirus - 26 pakistani contagiati sbarcati in Calabria con un veliero e altri migranti positivi nella regione Nelle ultime 18 ore, più casi di Coronavirus rispetto a quelli degli ultimi 55 giorni. Succede in Calabria, nella regione meno colpita d’Italia che è rimasta due mesi e mezzo in lockdown nonostante non ci sia mai stata ...

c_digiangiacomo : RT @ombrysan: Positivi al coronavirus tra i 70 pakistani sbarcati e fuggiti: bomba sanitaria sui barconi - Ettore572 : RT @ombrysan: Positivi al coronavirus tra i 70 pakistani sbarcati e fuggiti: bomba sanitaria sui barconi - ombrysan : Positivi al coronavirus tra i 70 pakistani sbarcati e fuggiti: bomba sanitaria sui barconi - TonusAldo : Positivi al coronavirus tra i 70 pakistani sbarcati e fuggiti: bomba sanitaria sui barconi - morettweet : Reggio Calabria, positivi al Coronavirus 26 pakistani sbarcati a Roccella Jonica con un veliero. Altri casi a Bova… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus pakistani Coronavirus Bangladesh, ecco come i passeggeri positivi sono arrivati a Roma Il Messaggero Coronavirus Calabria, quanti positivi tra i clandestini! Numeri record nella regione

Coronavirus Calabria, sono numerosi i casi di coronavirus accertati all’interno dell’imbarcazione di clandestini pachistani sbarcati in Italia questa mattina Nuovi casi di positività al coronavirus tr ...

Coronavirus, Riccardi: al lavoro gestione arrivi oltre confine

Trieste, 11 lug. (askanews) - "Il protocollo della rete territoriale sta funzionando per Monfalcone, ma ovviamente il problema riguarda tutto il Friuli Venezia Giulia e stiamo lavorando per estenderlo ...

Coronavirus Calabria, sono numerosi i casi di coronavirus accertati all’interno dell’imbarcazione di clandestini pachistani sbarcati in Italia questa mattina Nuovi casi di positività al coronavirus tr ...Trieste, 11 lug. (askanews) - "Il protocollo della rete territoriale sta funzionando per Monfalcone, ma ovviamente il problema riguarda tutto il Friuli Venezia Giulia e stiamo lavorando per estenderlo ...